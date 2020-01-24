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Главная » Мир » Происшествия
21:15 24 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Индии обезьяна убила женщину, развешивавшую белье

Это случилось в округе Джайпур, штат Одиша, на востоке Индии. 45-летняя Джайанти Свайн вешала для просушки постиранное белье на крыше своего дома…

В этот момент на ее неожиданно напала обезьяна. Женщина попыталась убежать, но оступилась и упала с крыши, сообщает Daily Mail.

Родственники услышали крик, но когда они прибежали на помощь, женщина уже лежала на земле у дома. Ее доставили в больницу, но там она скончалась.

Местные жители утверждают, что в последние несколько месяцев обезьяны стали слишком агрессивны.

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Тэги: Индия, женщина, обезьяна

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