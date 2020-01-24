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Главная » Мир » Общество
22:36 24 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американку могут посадить за обнаженную грудь

28-летней жительнице штата Юта Тилли Бьюкенен грозит тюремный срок за то, что она предстала с обнаженной грудью перед подростками в собственном доме.

Тилли Бьюкенен в суде

В конце 2018 года оголенную Тилли Бьюкенен увидели дети ее мужа (от первого брака) – им было 9, 10 и 13 лет. Тилли объяснила им, что якобы она и их отец устанавливали изоляцию в гараже и сняли рубашки, чтобы они не испачкались. Кроме того, Тилли сказала детям, что она феминистка, и что имеет право ходить по своему дому раздевшись.

Однако мать детей узнала об этом инциденте и подала жалобу, сообщает Newsweek.

В итоге Тилли Бьюкенен предъявили обвинения в непристойном поведении.

Судья Кара Петтит встала на сторону обвинителей, настаивавших на том, что в американском обществе обнаженная грудь считается непристойной.

Если Тилли Бьюкенен не обжалует решение суда, ей грозит тюремный срок.

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Тэги: США, голая грудь

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