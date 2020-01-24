В Германии появилось в продаже «неонацистское» пиво
В магазине напитков в городке Бад-Бибра (Саксония-Анхальт) продавалось пиво, украшенное несколько видоизмененным имперским орлом с надписью «Deutsches Reichsbräu».
Ящик пива стоил 18,88 евро. И это не случайно! «18» используют правые радикалы в качестве аббревиатуры для имени Adolf Hitler (A и H – первая и восьмая буквы в алфавите), а «88» означает Heil Hitler, пишет Bild.
Местный депутат от ХДС Гётц Ульрих увидел фотографии «неонацистского» пива и пришел в ужас.
«Мне так стыдно. Пока федеральный президент Германии выступает в Яд Вашем в Израиле в 75-ю годовщину освобождения лагеря смерти Освенцим, в моем родном городе Бад-Бибра продают пиво с названием Deutsches Reichsbräu», – написал он в Facebook.
Сообщается, что пиво распространяется неонацистом Томми Френком из Тюрингии и пользуется большим спросом.
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