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Главная » Мир » Происшествия
02:27 25 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США подросток зарезал свою мать и двух братьев-близнецов

Подросток из Алабамы, 16-летний Лэндон Дарем, был арестован по обвинению в убийстве своей матери и братьев-близнецов.

Лэндон Дарем и его семья

36-летняя Холли Кристина Дарем, а также 13-летние Брэнсон и Бэрон были найдены мертвыми в доме в Манфорде, штат Алабама, сообщили в офисе шерифа округа.

На телах жертв обнаружены колото-резаные раны.

Обвинение в убийстве предъявлено 16-летнему Лэндону Дарему, передает CNN.

Как сообщается, совершив убийство утром во вторник, подросток отправился в школу.

Власти не пока не сообщают о мотивах убийства.

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Тэги: США, убийство, подростки

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