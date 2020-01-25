В США подросток зарезал свою мать и двух братьев-близнецов
Подросток из Алабамы, 16-летний Лэндон Дарем, был арестован по обвинению в убийстве своей матери и братьев-близнецов.
36-летняя Холли Кристина Дарем, а также 13-летние Брэнсон и Бэрон были найдены мертвыми в доме в Манфорде, штат Алабама, сообщили в офисе шерифа округа.
На телах жертв обнаружены колото-резаные раны.
Обвинение в убийстве предъявлено 16-летнему Лэндону Дарему, передает CNN.
Как сообщается, совершив убийство утром во вторник, подросток отправился в школу.
Власти не пока не сообщают о мотивах убийства.
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