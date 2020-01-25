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Главная » Мир » Общество
03:43 25 Января 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В США дорожная веб-камера сняла снежного человека

Департамент транспорта штата Вашингтон поделился в своем Twitter-аккаунте фотографией. На изображении, снятом веб-камерой, видна темная, похожая на человека, фигура.

Департамент транспорта штата Вашингтон поделился в своем Twitter-аккаунте фотографией, сделанной дорожной веб-камерой.

«Вы не заметили ничего странного? Если внимательно посмотреть на дерево слева, то может показаться, что там что-то есть», -  подписал снимок сотрудник департамента.

Он отметил, что, наверное, это снежный человек, или сасквоч, как его называют в Америке.

На изображении, снятом веб-камерой на перевале Шермана, видна темная, похожая на человека, фигура, сообщает CNN.

Но в комментариях к снимку было много критических замечаний. Например, один из посетителей аккаунта написал: «Увеличьте изображение, это тень от ствола дерева».

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