В США дорожная веб-камера сняла снежного человека
Департамент транспорта штата Вашингтон поделился в своем Twitter-аккаунте фотографией. На изображении, снятом веб-камерой, видна темная, похожая на человека, фигура.
Департамент транспорта штата Вашингтон поделился в своем Twitter-аккаунте фотографией, сделанной дорожной веб-камерой.
«Вы не заметили ничего странного? Если внимательно посмотреть на дерево слева, то может показаться, что там что-то есть», - подписал снимок сотрудник департамента.
Он отметил, что, наверное, это снежный человек, или сасквоч, как его называют в Америке.
На изображении, снятом веб-камерой на перевале Шермана, видна темная, похожая на человека, фигура, сообщает CNN.
Но в комментариях к снимку было много критических замечаний. Например, один из посетителей аккаунта написал: «Увеличьте изображение, это тень от ствола дерева».
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