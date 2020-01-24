Коронавирус уже в Украине: ждать ли нам эпидемии?

Один подтвержденный случай заболевания в нашей стране подтвержден на официальном уровне.

Как сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, в Украине зарегистрирован один подтвержденный случай заолевания коронавирусом. Еще два других подозрения не подтвердились – в тех случаях заболевшие обошлись гриппом.

Чтобы установить, как в Украину попал вирус, проводится специальное эпидемическое расследование. В состав группы расследователей вошли лучшие специалисты.

О состоянии, поле и возрасте заболевшего ничего не сообщается. Это – медицинская тайна.

Крайне опасный коронавирус, приводящий к пневмонии и зачастую смерти, вызвал вспышку заболеваемости в китайском Ухане еще в конце декабря. В течение месяца он распространился почти на все континенты, и вот теперь он уже в Украине. Судя по всему, единичным случаем дело может не обойтись.

По мнению некоторых специалистов, коронавирус может иметь подобную заразность ввиду аномально теплой зимы на нашем континенте. Высокая температура и отсутствие морозов не позволяют вирусу погибнуть, вымерзая.

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