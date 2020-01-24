Отца 7 детей, убившего человека, оставили на свободе и заставили медитировать

Суд посчитал, что убийца действовал по неосторожности.

Жителя Беляевского района Одесской области, воспитывающий семерых несовершеннолетних детей, оказался на скамье подсудимых за то, что минувшим летом до смерти избил человека.

Как стало известно «Властям», подсудимый несколько раз ударил собутыльника по голове, от чего тот упал и ударился головой о тротуар. Придя домой, избитый скончался.

Судебные медики установили, что смерть потерпевшего наступила в результате кровоизлияния и отека головного мозга. И посчитали, что он скончался не от самого удара, а от контакта головы с асфальтным покрытием. Следовательно, многодетный отец совершил не умышленное убийство, а убийство по неосторожности.

Приговорили буйного мужчину к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. В рамках наказания он должен пройти пробационную программу «Преодоление агрессивного поведения», включающую основы медитации.

Тэги: суд, приговор, наказание, Одесская область, убийство по неосторожности