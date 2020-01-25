В Раде анонсировали запуск новой пенсионной системы
Теперь все зависит от парламентариев.
Стало известно, какие нововведения уготовили для украинских пенсионеров
Подробности раскрыла нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова, передает Знай.
По ее словам, сейчас в профильном комитете Парламента по вопросам социальной политики разрабатывают новую пенсионную программу.
Третьякова подчеркнула, что в случае утверждения новой программы украинцы будут получать сразу по две пенсии.
Таким образом, в Верховной Раде хотят предоставить украинцам возможность самостоятельно откладывать себе на пенсию. При чем, какую именно сумму откладывать, будет решать сам сотрудник.
А работодателю, в случае утверждения новой программы, придется платить ту же сумму плюс 1% от зарплаты работника.
Пенсионная программа внедряется в рамках исполнения обязательств перед международными институтами с целью увеличить коэффициент замещения (часть дохода, которая остается у работника после его выхода на пенсию) до 40%. Сейчас он в среднем по Украине составляет 20%, а для людей в возрасте 70-80 лет может составлять даже 10-15%.
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