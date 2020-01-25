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Главная » Украина » Политика
10:57 25 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Гончарук и Бойко поскандалили в прямом эфире Шустера

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поспорил с главой фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрием Бойко из-за экономического развития Украины.

Дискуссия разгорелась в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 24 января, передает Обозреватель.

Так, Гончарук отчитался об успешных итогах экономического форума в Давосе для Украины. По его словам, «доверие к Украине выросло». «Именно с новым президентом я связываю рост уровня доверия. Мы побили несколько рекордов. Украина на этой неделе рекордно выгодно для себя разместила евробонды. Это четкий маркер уровня доверия к стране. К нам зашли инвесторы из Грузии, Катара… Скажете, можно ли это сделать за неделю? Можно, если привести новых людей, которые абсолютно точно не воруют», – заявил Гончарук.

На его слова отреагировал Бойко. «Вы знаете,я уже не первый раз слышу ваше выступление. Знаете,я думаю, вы абсолютно счастливый человек. Ваше счастье в том, что вы не понимаете, насколько тяжелая экономическая ситуация в стране. И куда вы ее ведете. За последние 3 месяца упало промышленное производство. Это путь в никуда. Вы не понимаете, как развивать экономику. Нельзя просто сдавать в аренду и продавать», – высказался он.

«Да, вы правы. Я абсолютно счастливый человек. Но потому, что в моей стране к власти пришли новые люди, которые не воруют. За 30 лет управления страной вашими коллегами, уважаемый, мы одалживали намного больше. А мы сейчас каждую третью гривню должны отдавать на долги. Вы сначала вспомните, что было 30 лет, а потом говорите о новом правительстве», – ответил ему Гончарук.

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Тэги: Бойко, Гончарук

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