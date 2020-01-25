Молодым украинцам хотят платить деньги из бюджета, чтобы они не уезжали на заработки

Народные депутаты для реализации этой инициативы, предлагают брать деньги от продажи всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Народные депутаты Украины предлагают создать «экономический паспорт украинца», на который по достижению 18-летия будут выплачиваться деньги с «Фонда будущего». Соответствующий законопроект народного депутата от партии «Слуга народа» Дмитрия Костюка опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, целью проекта является прекращение оттока украинцев заграницу и повышение экономического уровня жизни граждан.

Депутатами предлагается создать «Фонд будущего», на счетах которого будут аккумулироваться деньги в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

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