Помощник Путина Сурков ушел с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении»

Помощник президента Российской Федерации Владимира Путина Владислав Сурков ушел с государственной службы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российскому «Интерфаксу» сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову.

По его словам, это произошло в связи со сменой курса на украинском направлении.

О причине отставки и своих дальнейших планах Сурков, по словам Чеснакова, расскажет через месяц

Об отставке Суркова Чеснаков также написал в своем телеграм-канале — он отметил, что ближайший месяц Сурков будет заниматься медитацией

По информации главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, вместо Суркова куратором украинского направления в Кремле станет бывший вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный замглавы администрации президента 24 января.

Сурков был помощником Путина с 2013 года и курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, а также вопросы сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией — в начале января он ездил в Абхазию, где президент ушел в отставку после протестов.

Тэги: Сурков