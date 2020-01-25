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Главная » Украина » Происшествия
12:05 25 Января 2020 Просмотров 137   КомментариевКомментарии

В Харькове женщина задержала грабителя

Шесть раз судимый грабитель не смог убежать от случайной прохожей.

Московский районный суд Харькова приговорил к четырем годам лишения свободы семикратно судимого за кражи, грабежи и разбои местного жителя, попавшегося на горячем.

Как стало известно «Властям», 28-го июля прошлого года рецидивиста на обочине под Харьковом подобрала женщина-автомобилист. Когда она подвезла злоумышленника на своем «Мерседесе», он, вместо благодарности, схватил ее сумочку, в которой находился iPhone X.

Вместе с сумочкой грабитель побежал вглубь дворов многоэтажек, однако был задержан случайной прохожей – женщине удалось остановить преступника, и удерживать его до прибытия полиции.

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Тэги: Харьков, женщина, грабитель, задержание

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