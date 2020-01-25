В Харькове женщина задержала грабителя
Шесть раз судимый грабитель не смог убежать от случайной прохожей.
Московский районный суд Харькова приговорил к четырем годам лишения свободы семикратно судимого за кражи, грабежи и разбои местного жителя, попавшегося на горячем.
Как стало известно «Властям», 28-го июля прошлого года рецидивиста на обочине под Харьковом подобрала женщина-автомобилист. Когда она подвезла злоумышленника на своем «Мерседесе», он, вместо благодарности, схватил ее сумочку, в которой находился iPhone X.
Вместе с сумочкой грабитель побежал вглубь дворов многоэтажек, однако был задержан случайной прохожей – женщине удалось остановить преступника, и удерживать его до прибытия полиции.
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