За сутки количество зараженных вирусом увеличилось почти вдвое

Количество жертв и зараженных коронавирусом в Китае продолжает стремительно расти.

По состоянию на утро 15 января, власти Китая сообщают о увеличении числа зараженных неизвестным коронавирусом до 1287 человек, а также увеличении числа погибших до 41 человека.

Напомним, только вчера, по официальным данным было заражено около 800 человек, а уже сегодня их число увеличилось почти вдвое.

Тем временем, в 25 провинциях Китая ввели самый высокий уровень чрезвычайной опасности, а также полностью изолировано несколько городов.

Также, случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии, США и во Франции.

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