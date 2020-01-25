За сутки количество зараженных вирусом увеличилось почти вдвое
Количество жертв и зараженных коронавирусом в Китае продолжает стремительно расти.
По состоянию на утро 15 января, власти Китая сообщают о увеличении числа зараженных неизвестным коронавирусом до 1287 человек, а также увеличении числа погибших до 41 человека.
Напомним, только вчера, по официальным данным было заражено около 800 человек, а уже сегодня их число увеличилось почти вдвое.
Тем временем, в 25 провинциях Китая ввели самый высокий уровень чрезвычайной опасности, а также полностью изолировано несколько городов.
Также, случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии, США и во Франции.
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Ученые из Китая, где смертельный коронавирус убил уже 26 человек, полагают, что у него есть общее с вирусом, обнаруженным только у летучих мышей.
Один подтвержденный случай заболевания в нашей стране подтвержден на официальном уровне.
В Китае, по официальным данным, уже более 800 человек заражены неизвестным коронавирусом вирусом, число погибших также продолжает расти.