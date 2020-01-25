Выплаты по больничным резко возросли: сколько в среднем получают украинцы
Размер выплат по больничным увеличился на 26%.
По итогам ушедшего года среднедневной размер выплат по больничным вырос на 26%. Об этом сообщается на сайте Фонда соцстрахования.
Таким образом, за каждый день болезни выплачивают пособие в размере 281,4 грн. В целом в 2019 году на финансирование помощи по временной потере трудоспособности было выделено 9,9 млрд гривен. Денежные выплаты получили почти 2,2 млн работающих.
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