В Иране арестовали ответственного за гибель украинского Boeing

Человек, по ошибке сбивший украинский самолет под Тегераном, находится в тюрьме, сообщил в интервью немецкому изданию Der Spiegel министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф, не приведя никаких подробностей.

Его заявление прозвучало в ответ на вопрос, почему иранские власти только спустя три дня признали, что лайнер был сбит.

Это была сложная ситуация в сложное время.

— сказал Зариф

Отвечая журналисту, который заметил, что слова министра по-прежнему не объясняют заминку с признанием вины, Зариф сказал, что жалобы на сокрытие информации правомерны, но иранское правительство не несет за это ответственности. По словам главы МИД, он сам узнал об ошибочном запуске ракеты через два дня после крушения украинского Boeing, когда высшее военное командование окончательно убедилось в том, что самолет был сбит по ошибке.

Как только об этом стало известно верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, он потребовал проинформировать общественность, что и было сделано 11 января, сказал Зариф. На вопрос о том, почему Иран на фоне военной конфронтации с США не закрыл в тот период воздушное пространство, министр ответил, что это было техническое и политическое решение.

«Мы были вовлечены в войну против Ирака в течение восьми лет, не закрывая свое воздушное пространство», — сказал Зариф.

Он добавил, что расследование катастрофы проводится на основе международных требований, в нем участвует украинская сторона как владелец самолета, и представители Boeing. По словам Зарифа, Иран открыт и расследователей из других стран.

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