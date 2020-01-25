Не захотев развода, днепрянин напал с ножом на жену, а затем решил покончить с собой

Оба выжили, но мужчина долгие годы проведет в тюрьме.

Житель Днепра Юрий Белых, не выдержав расставания с супругой, которая стала инициатором развода, решил убить ее на почве ревности. Утром 13-го сентября он пришел к проходной предприятия, где работала его супруга, и напал на нее с ножом, нанеся три удара в грудь и спину. Затем попытался заколоть себя, несколько раз ударив ножом прямо в грудь.

Оба супруга в результате поножовщины выжили, правда, развод оказался неизбежным, а виновник кровавой драмы приговорен за покушение на убийство к семи с половиной годам лишения свободы.

Свою вину подсудимый признал частично – говорил, что хотел лишь напугать жену, приревновав. Однако, когда нанес телесные повреждения, якобы решил остановиться. И даже держал нож таким образом, чтобы не сильно навредить возлюбленной.

Судебные медики опровергли слова Юрия, констатировав, что одна из ран оказалась очень глубокой – нож пробил легкое, проникнув в плевральную полость. Спасло потерпевшую только своевременное оказание медицинской помощи.

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