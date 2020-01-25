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Главная » Украина » Общество
17:05 25 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве при реконструкции парка украли 14 миллионов гривен

Нет ни денег, ни зеленых насаждений.

Как выяснили «Власти» в прокуратуре Киева, столичный зеленстрой выделил 14 миллионов гривен подрядной организации для реконструкции парка Партизанской Славы в Дарницком районе столицы.

В прокуратуре пояснили механизм, с помощью которого подобная сумма средств буквально «растворилась». Оказывается, руководитель фирмы-подрядчика вместе с пособником заполнил официальные документы, используя ложную информацию об объемах проведенных работ. Заместитель гендиректора Киевзеленстроя не проверил фактический объем работ, и подписал предложенне документы. Теперь всем троим грозит уголовная ответственность.

Прокурорские работники уже передали обвинительный акт в отношении троицы в суд.

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Тэги: Киев, прокуратура, деньги, уголовное производство, реконструкция, парк партизанской славы

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