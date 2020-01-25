Единственный игравший в НБА шотландец неожиданно умер в 39 лет
Роберт Арчибальд умер в штате Иллинойс. Он был первым и единственным баскетболистом из Шотландии, сыгравшим в американской НБА.
Причины смерти пока что не сообщаются.
В НБА он появился в 2002 году и играл в качестве форварда в «Мемфис Гризлис», «Феникс Санз», «Орландо Мэджик» и «Торонто Рэпторс», пишет Daily Mail.
После НБА он вполне успешно поиграл в Испании и в Италии.
Также выступал за мариупольский «Азовмаш». Причем в чемпионате Украины стал самым полезным игроком финальной серии 2008 года. В том сезоне Арчибальд завоевал с «Азовмашем» титул чемпиона.
Также он выступал за сборную Великобритании и участвовал в таких крупных международных турнирах, как чемпионаты Европы 2009 и 2011 годов, Олимпиада-2012 в Лондоне.
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