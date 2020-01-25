Юная американка принесла в школу вибратор своей матери

Пятилетняя Майла Эйзенхауэр из штата Пенсильвания нашла в спальне матери вибратор в виде кольца, принесла его в школу, а затем подарила школьной приятельнице.

Девочка приняла вибратор за новое украшение



Девочка приняла вибратор за новое украшение, сообщает Daily Mail.

26-летняя мать девочки узнала о произошедшем, получив сообщение от родителей подруги своей дочери. Она призналась, что ей никогда в жизни не было так стыдно. Она также написала, что вибратор новый и ни разу не использовался.

После произошедшего женщина, у которой есть еще двое малолетних детей, спрятала свои секс-игрушки подальше, а также объяснила дочери, что нельзя трогать чужие вещи.

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