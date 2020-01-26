Зеленский: в отношениях между Украиной и РФ навсегда останется «шрам»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт между Москвой и Киевом оставит след в отношениях между ними.

По его словам, последствия от конфликта являются большой бедой, которая останутся навсегда.

«Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен», — сказал Зеленский.

Однако он подчеркнул, что сейчас отношения двух государств ушли с мертвой точки.

При этом Зеленский считает, что без возвращения Крыма Украине конфликт с Россией все же решить не удастся.

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