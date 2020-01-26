Американские следователи в Украине опросили дипломатов по делу Йованович, – СМИ
Сотрудников посольства назвали «напуганными» из-за неожиданного расследования.
В Украине американские следователи опросили сотни украинских дипломатов из Посольства США по делу слежки за экс-послом США в Украине Мари Йованович. Опросы проводились в среду и четверг по просьбе Госсекретаря США Майка Помпео, сообщает BuzzFeed News.
Два анонимных чиновника американскому изданию рассказали, что опросы проводились сотрудниками федеральной службы охраны правопорядка и безопасности Государственного департамента, а также работниками Службы дипломатической безопасности (DSS).
Один из источников назвал сотрудников посольства «напуганных» неожиданным расследованием. Кроме этого, по словам одного из источников, всем дипломатам и сотрудникам запретили говорить с прессой по данному вопросу.
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