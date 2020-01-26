В Украине заработали новые правила перерасчета пенсий

В Украине получатели пенсий могут сформировать и подать заявление в электронном виде на перерасчет выплат.

Об этом говорится на Портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Отмечается, для этого нужно зарегистрироваться на Портале при помощи электронной цифровой подписи, после чего выполнить ряд шагов, а именно:

— заполнить атрибуты заявления на перерасчет пенсии;

— выбрать (при необходимости) способ информирования по этапам обработки заявления;

— определить желание получить электронное пенсионное удостоверение (ЭПП) или же бумажное пенсионное удостоверение (ППП);

— добавить скан-копии документов, которые являются обязательными для заявления, а также дополнительно тех документов, которые пользователь считает необходимым;

— сформировать заявление (заявления — если выбрана необходимость одновременной подачи заявления на ЭПП / ППП);

подписать заявление ЭЦП, после чего отправить ее в орган ПФУ.

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