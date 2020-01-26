Скандал с прослушкой в США. В центре – Трамп и Йованович

Бывшие партнеры адвоката Трампа якобы советовали ему «избавиться» от посла США в Украине.

Американский телеканал ABC воспроизвел в своем сюжете аудиозапись, на которой, по информации издания, президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович «убрали».

По данным ABC, участники разговора — Трамп и бывшие бизнес партнеры его адвоката Руди Джулиани Лев Парнас и Игорь Фруман. Разговор состоялся весной 2018 года.

По версии американских журналистов, Парнас и Фруман советуют Трампу избавиться от Йованович, так как она якобы плохо о нем отзывалась. «Она ходит и всем говорит: Подождите, ему объявят импичмент, только подождите», – говорит мужской голос. При этом он отмечает, что Йованович – «из администрации Клинтон».

«Избавьтесь от нее! Уберите ее завтра. Мне безразлично. Уберите. Ок? Сделайте это», – говорит другой голос, который издание приписывает Трампу.

11 октября 2019 г Йованович дала показания Конгрессу. В том числе она связала свою отставку с нежеланием давить на Украину по делу Burisma, в расследовании которого заинтересован Трамп в контексте грядущей предвыборной кампании.

22 ноября Трамп в утреннем шоу Fox News обрушился с критикой на Йованович, заявив, что она отказалась повесить его фотографию в здании посольства.

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