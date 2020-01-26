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Главная » Мир » Наука и Техника
10:58 26 Января 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

NASA просит землян выбрать имя новому марсоходу

Этим летом NASA отправляет на Марс новый ровер и просит всех желающих присоединиться к выбору его имени.

Изначально имена для марсохода придумывали американские школьники. Они прислали на конкурс больше 28 тыс. эссе, в которых аргументировали свой выбор.

В финальный список вошли девять имен: Vision («Зоркость»), Courage («Отвага»), Endurance («Стойкость»), Perseverance («Упорство»), Tenacity («Выдержка»), Ingenuity («Изобретательность»), Fortitude («Мужество»), Clarity («Чистота»), Promise («Обещание»).

Сейчас все еще идет голосование, которое продлится еще пару дней. Активнее всего голосуют пользователи из США, Турции, Великобритании, Индии и Канады. Около 1000 граждан постсоветского пространства уже также поучаствовали в опросе. Проголосовать может любой желающий.

Название которое получит по итогам голосования марсоход объявят в марте. Ровер будет собирать образцы марсианской почвы и изучать, есть ли на планете условия, пригодные для будущих миссий с участием людей.

Новость была опубликована пресс-службой Института космических исследований Российской Академии наук.

Источник:
Тэги: NASA, Марсоход, американские школьники

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