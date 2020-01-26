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Главная » Мир » Общество
11:11 26 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Коронавирус собирает жертв: Не работают «Диснейленд» и «Цирк дю Солей»

В мире смертельно опасным вирусом заражены уже несколько тысяч человек.

Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что в целом во всем мире коронавирусом уже заражено более двух тысяч человек, большинство из них – граждане Китая.

По официальной статистике, вирус забрал 56 жизней.

Во многих странах в связи с ростом случаев заболевания объявлен карантин.

Так, в КНР отменены массовые мероприятия по случаю празднования Нового года по лунному календарю. В Шанхае закрыт «Диснейленд», а «Цирк дю Солей» отменил все выступления.

Напомним, в Украину коронавирус проник несколько дней назад, как и в другие страны Европы.

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Тэги: Украина, Китай, диснейленд, коронавирус

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