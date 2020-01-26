Коронавирус собирает жертв: Не работают «Диснейленд» и «Цирк дю Солей»
В мире смертельно опасным вирусом заражены уже несколько тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения подсчитала, что в целом во всем мире коронавирусом уже заражено более двух тысяч человек, большинство из них – граждане Китая.
По официальной статистике, вирус забрал 56 жизней.
Во многих странах в связи с ростом случаев заболевания объявлен карантин.
Так, в КНР отменены массовые мероприятия по случаю празднования Нового года по лунному календарю. В Шанхае закрыт «Диснейленд», а «Цирк дю Солей» отменил все выступления.
Напомним, в Украину коронавирус проник несколько дней назад, как и в другие страны Европы.
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Количество жертв и зараженных коронавирусом в Китае продолжает стремительно расти.
Ученые из Китая, где смертельный коронавирус убил уже 26 человек, полагают, что у него есть общее с вирусом, обнаруженным только у летучих мышей.
Один подтвержденный случай заболевания в нашей стране подтвержден на официальном уровне.