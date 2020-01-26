НБУ представил обновленные 200 грн: когда банкноту введут в обращение
Обновленная банкнота в 200 грн появится в обращении уже 25 февраля 2020 года.
Как сообщают в НБУ, ее дизайн будет наследовать современные банкноты номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен.
– На банкноте нового образца номиналом 200 грн сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне размещен портрет Леси Украинки, а на оборотной стороне – изображение здания Въездной башни Луцкого замка.
Портрет Леси Украинки перемещен в центр банкноты (ранее был с правой стороны), – сообщает пресс-служба НБУ.
Размер обновленных 200 грн и их цветовая гамма не изменятся.
Новыми банкнотами будут заменять изношенные и поврежденные 200 грн образца 2007 года. Они будут находиться в обращении вместе со старыми банкнотами.
Указанным обновлением НБУ будет повышать надежность украинских денег.
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