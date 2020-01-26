Скромно, без пафоса: стало известно, как Зеленский отпраздновал свое 42-летие
По словам гостей, праздник прошел весьма демократично.
Вчера, 25 января, свой день рождения отметил Владимир Зеленский — популярный комик, успешный шоумен,а с недавних пор — амбициозный президент Украины.
По информации издания Украинская правда, Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента. Все прошло скромно, без пафоса. Поздравляли именинника примерно 30-40 минут. Гостей угощали сухими винами и шампанским.
Среди гостей-политиков были: руководитель Офиса президента Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, весь состав Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком, председатель ВРУ Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.
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