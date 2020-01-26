НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
18:16 26 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Слуга народа» отказалась от досрочных местных выборов

Партия «Слуга народа» отказалась от идеи проведения в Украине досрочных местных выборов.

Об этом передает Нова Влада со ссылкой на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

По его прогнозу, очередные местные выборы в Украине, как и планировалось ранее, состоятся 31 октября 2020 года.

При этом, по словам председателя ВРУ, до дня голосования правительство собирается завершить начатую децентрализацию, что позволит местным властям получить больше возможностей для преобразований.

«Время у нас есть, поэтому, думаю, мы успеем», – сказал Разумков.

В свою очередь руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о том, что тем временем вероятность досрочного роспуска Верховной Рады сократилась за последнее время с 75 до 40%.

Источник:
Тэги: Разумков

Новости по теме

Разумков подписал госбюджет на 2020 год

В этом году парламент утвердил бюджет на следующий год рекордно рано – 14 ноября.

Разумков уходит с поста главы партии Слуга народа

У спикера парламента нет времени на строительство партийных структур Слуги народа, объяснил Дмитрий Разумков.

В Верховную Раду уже внесли 300 законопроектов

Почти 70 законопроектов определены президентом как неотложные, в том числе 7 законопроектов об изменениях в Конституцию.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы