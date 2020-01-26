«Слуга народа» отказалась от досрочных местных выборов

Партия «Слуга народа» отказалась от идеи проведения в Украине досрочных местных выборов.

Об этом передает Нова Влада со ссылкой на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

По его прогнозу, очередные местные выборы в Украине, как и планировалось ранее, состоятся 31 октября 2020 года.

При этом, по словам председателя ВРУ, до дня голосования правительство собирается завершить начатую децентрализацию, что позволит местным властям получить больше возможностей для преобразований.

«Время у нас есть, поэтому, думаю, мы успеем», – сказал Разумков.

В свою очередь руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил о том, что тем временем вероятность досрочного роспуска Верховной Рады сократилась за последнее время с 75 до 40%.

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