Зеленский помиловал 97 заключенных

С начала своего президентского срока Владимир Зеленский помиловал почти 100 человек.

В 2019 году, в период с с 28 мая по 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский помиловал 97 человек.

Среди помилованных 11 женщин и 86 мужчин. 90 из заключенных были полностью освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а остальным 7 срок заключения был сокращен.

Сколько среди заключенных было помиловано в рамках обменов для передачи России или ЛДНР не сообщается.

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