Зеленский потребовал от Минздрава не скрывать информацию о коронавирусе
На сегодняшний день, по мнению президента, украинцы далеко не обо всем проинформированы.
Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с министром здравоохранения Украины Зоряной Скалецкой отметил, что коммуникация между вверенным ей ведомством и рядовыми гражданами остается не на самом высоком уровне. Заслушав доклад Скалецкой о состоянии с заболеваемостью новым вирусом.
По словам президента, Минздраву необходимо улучшить коммуникацию, потому что люди ее попросту не видят. Владимир Зеленский подчеркнул, что в новостях по телевидению приводят лишь сухие статистические данные о количестве заболевших, однако не информируют украинцев о том, как защититься от вируса. А это крайне важная информация.
Министр Скалецкая согласилась с замечаниями главы государства, констатировав, что граждан нужно больше информировать.
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