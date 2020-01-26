Зеленский потребовал от Минздрава не скрывать информацию о коронавирусе

На сегодняшний день, по мнению президента, украинцы далеко не обо всем проинформированы.

Глава государства Владимир Зеленский во время встречи с министром здравоохранения Украины Зоряной Скалецкой отметил, что коммуникация между вверенным ей ведомством и рядовыми гражданами остается не на самом высоком уровне. Заслушав доклад Скалецкой о состоянии с заболеваемостью новым вирусом.

По словам президента, Минздраву необходимо улучшить коммуникацию, потому что люди ее попросту не видят. Владимир Зеленский подчеркнул, что в новостях по телевидению приводят лишь сухие статистические данные о количестве заболевших, однако не информируют украинцев о том, как защититься от вируса. А это крайне важная информация.

Министр Скалецкая согласилась с замечаниями главы государства, констатировав, что граждан нужно больше информировать.

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