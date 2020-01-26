В Москве умер скандально известный протоиерей Всеволод Чаплин
Настоятелю московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот был 51 год. Чаплин сидел на лавочке у своего храма. Внезапно ему стало плохо, он упал…
По словам очевидцев, днем 26 января, около 16:30, Чаплин сидел на лавочке у своего храма. Внезапно ему стало плохо, он упал. Через 15 минут приехавшая скорая констатировала его смерть.
Всеволод Чаплин был первым председателем синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата. За время своего председательства Чаплин сделал множество неоднозначных заявлений, как от себя лично, так и от имени церкви.
Настоятелем храма у Никитских ворот стал в феврале 2016 года, спустя несколько месяцев после того, как покинул синодальный отдел. Вел несколько программ на телевидении и радио, регулярно публиковался в прессе и комментировал в социальных сетях различные события.
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