Бывшего чемпиона мира по боксу избили в родном городе

Никарагуанский боксер Рикардо Майорга стал жертвой нападения грабителей. Инцидент произошел в столице страны Манагуа.

Когда известный спортсмен возвращался домой из магазина, на него напали несколько человек. Сначала его ударили по голове, а затем избили и забрали ценные вещи.

После этого боксер был доставлен в больницу, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Это уже не первый случай, когда Майорге достается в родном городе: четыре года назад неизвестный избил его на автозаправочной станции бейсбольной битой.

Майорге 46 лет, он был чемпионом мира по версиям WBA и WBC в полусреднем весе и чемпионом мира по версии WBC в первом среднем весе.

Последний бой он провел в апреле 2019 года против Лестера Мартинеса из Гватемалы, в котором потерпел поражение техническим нокаутом.

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