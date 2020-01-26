В Бразилии дождь убил десятки человек
Стихия принесла разрушения и гибель людей.
Ливни на востоке Бразилии оказались смертельными для более, чем трех десятков людей. Дождь, не прекращающийся двое суток, привел к подтоплениям и селям, что и стало причиной гибели большого количества бразильцев.
Тысячи семей остались без крыши над головой – ливни буквально смыли их дома, которые были и без того не крепкими постройками. Больше всего досталось от стихии штату Минас-Жерайс.
Количество пропавших без вести исчисляется сотнями.
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