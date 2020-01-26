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Главная » Мир » Общество
18:11 26 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Бразилии дождь убил десятки человек

Стихия принесла разрушения и гибель людей.

Ливни на востоке Бразилии оказались смертельными для более, чем трех десятков людей. Дождь, не прекращающийся двое суток, привел к подтоплениям и селям, что и стало причиной гибели большого количества бразильцев.

Тысячи семей остались без крыши над головой – ливни буквально смыли их дома, которые были и без того не крепкими постройками. Больше всего досталось от стихии штату Минас-Жерайс.

Количество пропавших без вести исчисляется сотнями.

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Тэги: Бразилия, гибель, потоп, ливни, стихия

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