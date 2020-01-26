Песков разглядел контакт между Путиным и Зеленским

Дмитрий Песков говорит, что между главами двух государств образовался рабочий контакт.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что между главой РФ и Владимиром Зеленским образовался эффективный рабочий контакт. Об этом он рассказал во время эфира на одном из российских телеканалов.

По его словам между двумя президентами, уже установлено рабочий контакт, достаточно эффективен, как показали последние события.

При этом он добавил, что такой контакт не является чем-то необычным, ничем сенсационным, это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс.

Песков также сообщил, что возможность встречи Путина и Зеленского «вентилировалась», но в рамках многостороннего мероприятия «отдельную встречу просто физически, к сожалению, невозможно».

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