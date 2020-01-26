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Главная » Мир » Спорт
23:50 26 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В тренерском штабе на «Супербоуле» впервые появится лесбиянка

Кэти Соуэрс – первая женщина-тренер, которая вошла в тренерский штаб команды в финальном матче НФЛ. К тому же она – открытая лесбиянка.

33-летняя Кэти Соуэрс – ассистент тренера команды по американскому футболу «Сан-Франциско Форти Найнерс».

В ночь со 2 на 3 февраля им предстоит сыграть против «Канзас-Сити Чифс» в Майами на арене Hard Rock Stadium в матче за Super Bowl.

Соуэрс присоединилась к команде в 2017 году, став второй в истории женщиной в тренерском штабе команды НФЛ (первой была Кэтрин Смит, которая в 2016 году начала работать ассистентом в «Баффало Биллз»).

В 2017 году Соуэрс совершила «каминг-аут», став первым открытым ЛГБТ-тренером в истории  НФЛ.

«Неважно, что ты делаешь в жизни, главное быть правдивой по отношению к себе», – сказал тогда Соуэрс.

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Тэги: американский футбол, лесбиянка

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