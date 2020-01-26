В президенты США от демократов пойдет 78-летний Сандерс?
Именно эту кандидатуру на данный момент поддерживают активнее всего.
3-го ноября текущего года в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. Наиболее реальным соперником действующего главы государства Дональда Трампа на сегодняшний день, согласно данным опроса, которые приводит телеканал CNN, является Барни Сандерс – сенатор от штата Вермонт. Его, если верить американским телевизионщикам, поддерживает четверть всех сторонников Демократической партии США.
Что интересно, 78-летний сенатор Сандерс обошел в рейтинге кандидатов бывшего вице-президента Джо Байдена, который пока что может похвастаться лишь шестнадцатью процентами поддержки демократов из числа рядовых избирателей.
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