В президенты США от демократов пойдет 78-летний Сандерс?

Именно эту кандидатуру на данный момент поддерживают активнее всего.

3-го ноября текущего года в Соединенных Штатах Америки состоятся президентские выборы. Наиболее реальным соперником действующего главы государства Дональда Трампа на сегодняшний день, согласно данным опроса, которые приводит телеканал CNN, является Барни Сандерс – сенатор от штата Вермонт. Его, если верить американским телевизионщикам, поддерживает четверть всех сторонников Демократической партии США.

Что интересно, 78-летний сенатор Сандерс обошел в рейтинге кандидатов бывшего вице-президента Джо Байдена, который пока что может похвастаться лишь шестнадцатью процентами поддержки демократов из числа рядовых избирателей.

Тэги: выборы, США, президент, дональд трамп, Джо Байден, кандидаты, Демократическая партия, барни сандерс