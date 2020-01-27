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Главная » Мир » Спорт
09:12 27 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Бывший атакующий защитник клуба “Лос-Анжелес Лэйкерс”, погиб в авиакатастрофе в Калифорнии. Брайанту был 41 год.

Вертолет, в котором находился Брайант с 13-летней дочерью и еще три человека, разбился к северу от Лос-Анжелеса.

Брайант выступал за «Лэйкерс» 20 сезонов, выиграв с командой пять чемпионских титулов, три из них – в начале 2000-х – в партнерстве и соперничестве с другим легендарным баскетболистом Шакилом О’Нилом.

Дважды Брайант признавался самым ценным игроком финальной серии НБА, и один раз – самым ценным игроком регулярного чемпионата.

В составе национальной сборной США Брайант дважды выигрывал золото Олимпийских игр.

В 2018 году он получил премию “Оскар” за спродюсированный им короткометражный мультфильм “Дорогой баскетбол”. Американский журнал Sports Illustrated включал его в пятерку лучших спортсменов десятилетия.

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Тэги: баскетбол, Коби Брайант

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