Курс доллара в обменниках банков начал расти

Доллар дорожает, несмотря на то, что центробанк укрепил курс гривны на 27 января на 19 копеек.

Перед выходными наличный доллар дешевел, а сегодня в понедельник, 27 января, курс продажи наличного доллара повысился на 7,89 коп. до 24,5078 UAH/USD, курс покупки – на 6,97 коп. до 24,1878 UAH/USD.

Средний курс покупки евро повысился на 5,47 коп. до 26,6047 UAH/EUR, курс продажи понизился на 0,92 коп. до 27,0763 UAH/EUR.

Национальный банк укрепил курс гривны на 27 января на 19 копеек – до 24,33 за доллар.

Тэги: Нацбанк, курс доллара, валюта