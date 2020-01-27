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Главная » Украина » Происшествия
13:17 27 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Из горящего здания министерства спасены люди

В Киеве горело здание Министерства культуры Украины.

Пожар в Минкульте начался 27-го января в 10-14 – трехэтажное здание окутал густой удушливый дым. На третьем этаже оказались отрезаны от пожарных выходов люди.

Как сообщили «Властям» в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, огонь распространялся из подвала, где расположен архив.

На тушение огня прибыло 30 пожарных, с помощью автолестницы они эвакуировали из горящего здания четверых человек.

Через час пожар был полностью ликвидирован. Никто из людей серьезно не пострадал.

Причины возгорания установит специальная комиссия.

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Тэги: Киев, пожар, чп, спасение, минкульт, ГСЧС

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