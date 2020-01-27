Из горящего здания министерства спасены люди
В Киеве горело здание Министерства культуры Украины.
Пожар в Минкульте начался 27-го января в 10-14 – трехэтажное здание окутал густой удушливый дым. На третьем этаже оказались отрезаны от пожарных выходов люди.
Как сообщили «Властям» в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, огонь распространялся из подвала, где расположен архив.
На тушение огня прибыло 30 пожарных, с помощью автолестницы они эвакуировали из горящего здания четверых человек.
Через час пожар был полностью ликвидирован. Никто из людей серьезно не пострадал.
Причины возгорания установит специальная комиссия.
Новости по теме
Сотрудники ГБР изымают в областном управлении ГСЧ документацию о проверках пожарной безопасности за последние пять лет.
Самый крупный пожар произошел на улице Закревского в жилмассиве Троещина, где горели четыре авто.
Возгорание произошло в деревообрабатывающем цеху предприятия «Киевский радиозавод», пожарным удалось не допустить распространения огня, проинформировали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.