Заведующая сельским фельдшерским пунктом скрывается от тюрьмы за служебный подлог

Ее уличили в хищении тысячи бюджетных гривен.

Целый год, согласно решению Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области, должна провести Марьяна Ковальчук – заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Пыжовка, в котором проживает не более полутысячи человек. Марьяне Ковальчук вменяют совершение служебного подлога и завладение бюджетными средствами в размере чуть более одной тысячи гривен. Пока проворачивающие миллиардные коррупционные схемы спокойно проживают рядом с нами, мать двоих малолетних детей находится в бегах, боясь пожертвовать годом жизни ,проведенным за решеткой.

«Власти» узнали, что Ковальчук, две недели проведя на территории Российской Федерации, по итогам месяца указала в документах, что трудилась ежедневно. Следовательно, обманула государство, получив 1172 грн. 99 копеек за прогулы под видом рабочих дней.

Несмотря на признание своей вины, суд оказался суровым к обвиняемой, и теперь полиция разыскивает Марьяну Олеговну, чтобы взять под стражу.

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