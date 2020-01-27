Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

В заявлении «Талибана» говорится, что борт принадлежал ВВС США и перевозил американских солдат и офицеров.

Движение «Талибан» взяло на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане. Авиакатастрофа произошла сегодня, 27 января, в провинции Газни, на территории, контролируемой «Талибаном».

Члены движения, заявили, что в результате крушения погибли американские военные. Их число не уточняется, но было заявилено, что это был лайнер американских военных. Об этом сообщает афганское агентство Pajhwok. В США это заявление пока не комментируют.

Сначала местные СМИ сообщали, что разбился гражданский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако представитель компании опроверг эту информацию. Также сообщалось, что на его борту находилось не меньше 80 человек.

Позже сообщили, что на обломках самолета были обнаружены знаки военно-воздушных сил США. Телеканал 1TV с ссылкой на источники в местном правительстве также рассказал о том, что разбился иностранный военный самолет

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