НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
20:38 27 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Родители из Новой Зеландии напоили младенца водкой

На видео видно, как мужчина, предположительно, отец ребенка, наблюдает, как женщина держит бутылку с водкой, смешанной с водой, во рту ребенка.

Этот же самый папаша угощал всего ребенка пивом

Видео, позднее удаленное, появилось после музыкального фестиваля One Love в Тауранге, сообщает The Sun.

Ребенок в подгузнике лежит на подушке рядом с татуированным мужчиной. Затем камера фокусируется на руках женщины, которая подносит горлышко бутылки к губам ребенка. Содержание алкоголя в напитке составляет 4,8%.

По сообщениям австралийских СМИ, отец ребенка заявил, что размещенное им в  Facebook видео – всего лишь шутка, и он был бы «идиотом», если бы позволил своему ребенку употреблять алкоголь.

Местные эксперты в области здравоохранения назвали родителей ребенка «безответственными».

В полиции заявили, что жалоб на этих родителей к ним пока не поступало.

Источник:
Тэги: водка, Новая Зеландия, младенец

Новости по теме

«Хортицу», «Воздух» и «Первак» с акцизом разливали в сельском гараже

Житель села производил водочный фальсификат под видом брендовых алкогольных напитков.

В Новой Зеландии растет количество жертв извержения вулкана

Количество жертв извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд достигло 15 человек после того, как один из пострадавших скончался в больнице.

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана. Есть погибшие

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд. Пять человек погибли, местонахождение еще 27 неизвестно.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Киевская компания обманула поставщика более чем на 1 000 000 гривен?

21:09  Украина

Родители из Новой Зеландии напоили младенца водкой

20:38  Мир

Обвиняемого в сепаратизме председателя сельсовета передали на поруки нардепов от ОПЗЖ

20:23  Украина

Триумфатором «Грэмми-2020» стала 18-летняя американская певица

19:30  Мир

Талибы взяли на себя ответственность за крушение самолета в Афганистане

17:49  Мир

Заведующая сельским фельдшерским пунктом скрывается от тюрьмы за служебный подлог

16:17  Украина

ПАСЕ избрала нового президента

15:47  Мир

СМИ: Илья Кива отладил поставки наркотиков в игровых залах и до сих пор получает откаты

13:35  Украина

Из горящего здания министерства спасены люди

13:17  Украина

Разбился афганский самолет почти с сотней человек на борту

12:21  Мир

Курс доллара в обменниках банков начал расти

11:40  Украина

Решили вернуться: Украина прибыла на зимнюю сессию ПАСЕ

11:31  Мир

Искусственный интеллект предвидел вспышку коронавируса в Китае

11:21  Мир

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

09:12  Мир

Херсонский суд не выпустил педофила-насильника, несмотря на просьбу тюремщиков

08:18  Украина

35-летний египтянин женится на 80-летней пенсионерке из Британии – не ради денег!

00:56  Мир

В тренерском штабе на «Супербоуле» впервые появится лесбиянка

23:50  Мир

Новости | Игровые автоматы