Родители из Новой Зеландии напоили младенца водкой
На видео видно, как мужчина, предположительно, отец ребенка, наблюдает, как женщина держит бутылку с водкой, смешанной с водой, во рту ребенка.
Видео, позднее удаленное, появилось после музыкального фестиваля One Love в Тауранге, сообщает The Sun.
Ребенок в подгузнике лежит на подушке рядом с татуированным мужчиной. Затем камера фокусируется на руках женщины, которая подносит горлышко бутылки к губам ребенка. Содержание алкоголя в напитке составляет 4,8%.
По сообщениям австралийских СМИ, отец ребенка заявил, что размещенное им в Facebook видео – всего лишь шутка, и он был бы «идиотом», если бы позволил своему ребенку употреблять алкоголь.
Местные эксперты в области здравоохранения назвали родителей ребенка «безответственными».
В полиции заявили, что жалоб на этих родителей к ним пока не поступало.
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