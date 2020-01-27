Обвиняемого в сепаратизме председателя сельсовета передали на поруки нардепов от ОПЗЖ

Такое решение вынес суд.

Как стало эксклюзивно известно «Властям», на днях обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность и непрекосновенность Украины председатель Новолуганского сельсовета Бахмутского района Донецкой области Константин Саркисов вышел на поруки двух народных депутатов от «Оппозиционной платформы – за жизнь» Владимира Мороза и Валерия Гнатенко.

Согласно данным сайта «Миротворец», Саркисов, занимая должность главы сельсовета, принимал активное участие в сепаратистских митингах в 2014 году, организовывал проведение так называемого референдума, и размещал символику «ДНР» на собственных торговых точках, включая огромный торговый центр, площадью свыше 2 тысячи квадратных метров.

Кроме этого, как утверждается, Саркисов неоднократно пересекал границу с Россией и имеет недвижимость в аннексированном Крыму, куда может в любой момент скрыться от следствия и суда.

Тем не менее, суд выдал его на поруки, не удовлетворив ходатайство стороны гособвинения об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога.

Отметим, что взявшие на поруки Саркисова депутаты тоже занимали должности в органах власти в Донецкой области. Так, Владимир Мороз до избрания занимал должность председателя Марьинской райгосадминистрации, а Валерий Гнатенко был городским головой Дружковки.

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