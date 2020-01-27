76-летняя американка упала с седьмого этажа и осталась жива
Она отделалась перелом костей таза и ребра и повреждение легкого. Пластиковые контейнеры с овощами и фруктами у магазина внизу смягчили падение пожилой женщины.
Это случилось в полдень в пятницу, 24 января в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, в Нью-Йорке.
Барбара Хеллер недавно перенесла операцию. Она находилась дома с подругой по имени Келли Блю. Ей стало жарко, она решила подышать свежим воздухом и подошла к окну, сообщает Daily News.
Как потом рассказала подруга, она услышала шум и поначалу не придала этому значения. Но когда вышла на террасу, увидела лежащую внизу Барбару. Она решила, что та мертва, и стала быстро спускаться вниз. Тем временем прохожие помогали Барбаре подняться. Оказалось, что коробки с морковью, луком, грушами и лаймом, стоявшие у продуктового магазина внизу, смягчили падение пожилой женщины.
Хеллер немедленно отвезли в больницу. Медики обнаружили у нее перелом костей таза и ребра, повреждение легкого и несколько синяков.
Новости по теме
Инцидент произошел утром 30 ноября Новом Уренгое. Предположительно, семилетняя девочка ждала маму и не удержалась на подоконнике.
Городской совет Нью-Йорка запретил с 2022 года продавать фуа-гра, деликатес из печени гуся или утки.
Спортивные достижения украинского боксера отметили в Нью-Йорке.