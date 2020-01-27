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Главная » Мир » Происшествия
22:02 27 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

76-летняя американка упала с седьмого этажа и осталась жива

Она отделалась перелом костей таза и ребра и повреждение легкого. Пластиковые контейнеры с овощами и фруктами у магазина внизу смягчили падение пожилой женщины.

Это случилось в полдень в пятницу, 24 января в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, в Нью-Йорке.

Барбара Хеллер недавно перенесла операцию. Она находилась дома с подругой по имени Келли Блю. Ей стало жарко, она  решила подышать свежим воздухом и подошла к окну, сообщает Daily News.

Как потом рассказала подруга, она услышала шум и поначалу не придала этому значения. Но когда вышла на террасу, увидела лежащую внизу Барбару. Она решила, что та мертва, и стала быстро спускаться вниз. Тем временем прохожие помогали Барбаре подняться. Оказалось, что коробки с морковью, луком, грушами и лаймом, стоявшие у продуктового магазина внизу, смягчили падение пожилой женщины.

Хеллер немедленно отвезли в больницу. Медики обнаружили у нее перелом костей таза и ребра, повреждение легкого и несколько синяков.

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Тэги: Нью-Йорк, падение с этажа

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