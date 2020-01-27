В Австралии во время состязания едоков умерла 60-летняя участница

Мероприятия проводилось в воскресенье в отеле Beach House в Херви-Бэй, Квинсленд, по случаю Дня Австралии – национального праздника в честь прибытия первых европейцев на континент.

Вот такие бисквиты ели участники конкурса



Участники конкурса ели традиционный бисквит, покрытый шоколадом и кокосовой стружкой. Прямо во время состязания у одной из участнииц, 60-летней женщины, чье имя не указывается, случился припадок, сообщает BBC.

«Скорая помощь» прибыла незамедлительно. Женщину доставили в больницу, но она умерла.

Администрация отеля Beach House выразила соболезнования семье и друзьям покойной.

Состязания едоков – популярная забава в День Австралии.