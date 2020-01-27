НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
00:30 28 Января 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Собака уберегла жительницу Тайваня от заражения коронавирусом

Женщина, которая планировала посетить Ухань ранее в этом месяце, благодарит свою собаку за то, что та порвала ее паспорт, и ей пришлось отказалась от поездки.

Собака Кими и порванный паспорт гражданки Тайваня

Гражданка Тайваня поделился в Сети фотографией своего порванного паспорта, сообщает Daily Mail.

«Я вернулся в комнату и обнаружила вот эту сцену!» – написала возмущенная женщина в Facebook 13 января, когда собака уничтожила документ.

В результате она не смогла купить авиабилеты и была вынуждена отказаться от поездки в Ухань, который позднее стал центром распространения смертельного коронавируса. По состоянию на воскресенье, им заражено в Китае более 2000 человек, 56 – умерли.

Теперь женщина благодарит свою собаку за то, что та помешала ей поехать в Китай.

«Ребята, помните паспорт? А вед этот малыш действительно спас меня», – написала она.

Источник:
Тэги: собака, коронавирус

Новости по теме

Зеленский потребовал от Минздрава не скрывать информацию о коронавирусе

На сегодняшний день, по мнению президента, украинцы далеко не обо всем проинформированы.

Коронавирус собирает жертв: Не работают «Диснейленд» и «Цирк дю Солей»

В мире смертельно опасным вирусом заражены уже несколько тысяч человек.

За сутки количество зараженных вирусом увеличилось почти вдвое

Количество жертв и зараженных коронавирусом в Китае продолжает стремительно расти.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Заведующая сельским фельдшерским пунктом скрывается от тюрьмы за служебный подлог

16:17 Украина

Херсонский суд не выпустил педофила-насильника, несмотря на просьбу тюремщиков

08:18 Украина

35-летний египтянин женится на 80-летней пенсионерке из Британии – не ради денег!

00:56 Мир

Бывшего чемпиона мира по боксу избили в родном городе

21:31 Мир

17-летняя британка тайком от родителей сделала 30 косметических операций

20:31 Мир

«Слуга народа» отказалась от досрочных местных выборов

18:16 Украина

В президенты США от демократов пойдет 78-летний Сандерс?

18:11 Мир

В Бразилии дождь убил десятки человек

18:11 Мир

Зеленский потребовал от Минздрава не скрывать информацию о коронавирусе

17:33 Украина

В Москве умер скандально известный протоиерей Всеволод Чаплин

17:29 Мир

Вакансия смотрителя заброшенного острова собрала более 20 тысяч желающих

11:00 Мир

Новости | Игровые автоматы