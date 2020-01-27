Собака уберегла жительницу Тайваня от заражения коронавирусом
Женщина, которая планировала посетить Ухань ранее в этом месяце, благодарит свою собаку за то, что та порвала ее паспорт, и ей пришлось отказалась от поездки.
Гражданка Тайваня поделился в Сети фотографией своего порванного паспорта, сообщает Daily Mail.
«Я вернулся в комнату и обнаружила вот эту сцену!» – написала возмущенная женщина в Facebook 13 января, когда собака уничтожила документ.
В результате она не смогла купить авиабилеты и была вынуждена отказаться от поездки в Ухань, который позднее стал центром распространения смертельного коронавируса. По состоянию на воскресенье, им заражено в Китае более 2000 человек, 56 – умерли.
Теперь женщина благодарит свою собаку за то, что та помешала ей поехать в Китай.
«Ребята, помните паспорт? А вед этот малыш действительно спас меня», – написала она.
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