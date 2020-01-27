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Главная » Мир » Общество
01:01 28 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Британии 40-летняя мать троих детей бросила мужа ради 80-летнего инвалида

Донна Брикелл из Суонси рассказала, что чувствовала себя несчастной со своим мужем, но потом безумно влюбилась в 80-летнего Эрика Моргана.

Мать троих детей рассказал журналу Take a Break, что чуть не упала в обморок от радости, когда впервые поцеловалась с Эриком, который был на 40 лет старше ее, пишет Daily Mail.

Донна познакомилась с Эриком «на работе» – она была его сиделкой. По правилам, Донне запрещены были отношения с пациентами. Но она не смогла устоять перед его обаянием. В конце концов Донна уволилась с работы, чтобы быть рядом с  любимым, и переехала к нему.

Несмотря на разницу в возрасте, счастливая пара обручена и планирует сыграть свадьбу, как только развод Донны будет завершен.

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Тэги: жена, муж, инвалид

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