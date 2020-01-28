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Главная » Украина » Политика
08:26 28 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тейлор объяснил Помпео важность Украины

По его словам, пока Россия не выйдет из Украины, другие страны также не могут быть в безопасности.

Экс-глава американского посольства в Украине Уильям Тейлор заявил, что США должны заботиться об Украине, ведь она защищает от агрессии России не только себя, а и западные страны.

Об этом он написал в статье для The New York Times, отвечая на недавние высказывания главы Госдепа Майкла Помпео касательно того, что американцев якобы «не волнует Украина».

«Украина защищает себя и Запад от нападения России. Если Украина добьется успеха, мы добьемся успеха. Отношения между США и Украиной являются ключом к нашей национальной безопасности, и американцы должны заботиться об Украине», — отметил Тейлор.

Вдобавок к этому, Тейлор назвал Украину «линией фронта, единственным в Европе вооруженным конфликтом». Отметив, что пока Россия не выйдет из Украины, другие страны также не могут быть в безопасности.

В своей статье Тейлор также напомнил Помпео о гибридной войне России, а именно, вмешательстве в выборы президента США Дональда Трампа, информационной войне, кибератаках, а также энергетическом противостоянии.

«Поддерживать Украину – значит поддерживать основанный на правилах международный порядок, который избегал войны между основными державами в Европе в течение семи десятилетий», — добавил Тейлор.

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Тэги: тейлор

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