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Главная » Украина » Происшествия
10:13 28 Января 2020 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

На украинской границе задержан молдавский насильник, разыскиваемый Интерполом

Он добровольно согласился на экстрадицию, где его обвиняют в особо тяжких преступлениях.

25-го января в Глухове Сумской области избирали меру пресечения для гражданина Молдовы, задержанного накануне на контрольно-пропускном пункте на границе с Российской Федерацией «Бачевск». Мужчина на родине обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, которой не исполнилось и 14-ти лет и развратных действиях. В Молдове за подобное преступление предусмотрено наказание не в пример жестче, чем в Украине. Так, согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, задержанному грозит от 10-ти до 20-ти лет тюрьмы или вовсе пожизненное заключение.

Задержали подозреваемого на основании срабатывания базы данных «Интерпола», поскольку он находился в международном розыске.

В суде задержанный не протестовал против применения к нему экстрадиционного ареста, и сам написал заявление о выдаче его на родину в упрощенном порядке.

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Тэги: Молдова, изнасилование, Интерпол, граница, розыск, экстрадиция, Сумская область, бачевск

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