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Главная » Украина » Политика
11:59 28 Января 2020 Просмотров 46   КомментариевКомментарии

Украина на один год введет безвиз для граждан Британии после Brexit

Президент Украины Владимир Зеленский 31 января подпишет указ, которым введет безвизовый режим для граждан Великобритании сроком на один год.

Безвизовый въезд для британцев в Украину был введен еще в 2005 году. Но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

Решение президента Зеленского еще не объявлено, но оно уже принято. Несколько раз, на разных уровнях, о нем сообщили британской стороне. А учитывая то, что до Brexit остаются считанные дни – оно уже не должно измениться.

«Британские путешественники не пострадают. Ожидается, что в день выхода Британии из ЕС Зеленский подпишет указ, которым введет безвиз сроком на один год. Продление этого срока возможно, но оно не может быть бесконечным», – говорится в статье.

Отмечается, что условия такого продления в указе не прописаны, но Лондон о них знает: должно начаться хоть какое-то движение к визовому упрощению или либерализации.

Украина стремится получить от Британии план действий по визовой либерализации наподобие того, который у нас был с ЕС.

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Тэги: безвиз

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